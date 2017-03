Moment Factory s’invite à la basilique Notre-Dame de Montréal

Les manières de souligner le 375e anniversaire ne finissent plus d’être annoncées, ce qui promet une année haute en couleur pour les citoyens de la ville et pour ses visiteurs. La plus récente de ces annonces a été faite par Moment Factory, qui nous apprenait hier sa collaboration avec la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Montréal en nous présentant l’expérience Aura. Expérience immersive, musicale et lumineuse, AURA s’inscrit dans une volonté de Moment Factory de faire expérimenter le patrimoine autrement.

Pour Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, AURA «propose un pont audacieux entre notre patrimoine et notre avenir», une excellente opportunité de faire rayonner nos talents d’ici et une vitrine qui démontre encore une fois du dynamisme de la métropole.

C’est depuis sa fondation en 2001 que Moment Factory se démarque sur la scène internationale avec ses projets d’envergure où musique, lumière et architecture s’allient pour créer des spectacles uniques. Dans les 15 dernières années, c’est à plus de 350 occasions que ce fleuron québécois a démontré son leadership dans une industrie en pleine expansion. Parmi leurs clients figurent Céline Dion, Nine Inch Nails, Madonna, Microsoft, Sony, la Sagrada Familia à Barcelone et l’Aéroport International de Los Angeles (LAX).