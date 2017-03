Les fables de l’Empire: nouvelle exposition de Martin Bureau à Montréal

L’artiste visuel basé à Québec Martin Bureau exposera ses oeuvres à Montréal prochainement. L’exposition Les fables de l’Empire aura lieu du 8 mars au 15 avril à la Maison de la culture Frontenac. Une dizaine de tableaux, dont Anthropocène 2 où Martin Bureau marie une plateforme pétrolière à un iceberg, seront accompagnés du court métrage Ils n’ont demandé à personne (2014), tourné par l’artiste le long du mur de séparation israélo-palestinien.

«Qu’on y voie la représentation de fables que se racontent l’humanité et ses empires, ou des histoires que nous raconte l’artiste sous cette forme inventive, la tension entre le sourire incrédule et la leçon de prudence est bien présente, au détour de chaque tableau, indique un communiqué de presse. Les empires de toutes sortes – étatiques, commerciaux et idéologiques – n’ont pas fini de nous surprendre et Martin Bureau de nous rappeler que la fable n’est jamais bien loin de la tragédie.»

Vous pouvez voir quelques exemples plus bas dans cet article.

En plus de faire des tableaux depuis plus de 20 ans, Martin Bureau est un photographe, illustrateur et cinéaste. Il collabore depuis des années avec le musicien Fred Fortin – il a d’ailleurs signé toutes ses pochettes d’albums –, Galaxie, Tire le coyote.

martinbureau.com

