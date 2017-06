Mauves, Fire/Works et We Are Wolves à l’Espace des Mêmes en juin

C’est maintenant le sixième et dernier mois de la résidence du collectif des Mêmes-Cacaïstes à leur Espace des Mêmes, au 6464 Saint-Laurent. Cette galerie éphémère aura vu passer, dans cette période, un nombre impressionnant de concerts, performances, lancements littéraires et autres événements de marque. Voici donc enfin que l’on sait ce qui s’y tramera pour l’étendue du mois de juin.

Côté musique, l’équipe poursuit dans sa lancée amorcée dans les derniers mois avec une programmation très variée. Alors qu’Aléatoire et Mike Clay y seront pour une soirée présentée par OUTLOUD le 8 juin, Laurence-Anne et Fire/Works livreront des prestations le 10 juin pour un concert bénéfice. Une session de jam où plusieurs musiciens seront présents sera menée par Guillaume Mansour le 15, soirée où l’on pourra aussi voir Lily Pinsonneault réciter ses textes sur la musique d’Embo/phlébite. Le groupe Mort Rose y lancera également son EP le 22 juin en compagnie de Mauves. Finalement, We Are Wolves assurera la clôture de l’Espace avec une prestation dite «expérimentale».

Voyez la programmation complète ci-dessous.