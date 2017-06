Révolution au MBAM: retour sur une époque où tout était possible

Du 17 juin au 9 octobre, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) nous présentera l’exposition Révolution, qui retrace les idéaux de la fin des années 1960. D’abord lancée à Londres, l’exposition a été adaptée pour l’Amérique du Nord. De la musique au cinéma, en passant par la mode et le design, l’événement évoquera de différentes façons les combats, les innovations et les enjeux sociaux de cette époque.

S’inspirant de la chanson Revolution des Beatles, composée en réaction à plusieurs manifestations politiques qui faisaient vibrer le monde, cette exposition du MBAM rassemblera plus de 700 œuvres et documents à contre-courant, qui ont voulu rompre avec le passé.

Présentée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, Révolution permettra aux visiteurs de réfléchir au climat politique et social actuel en le comparant avec les grandes innovations des années 1960 (le Flower Power, les Black Panthers, les premiers pas sur la Lune, Expo 67, Woodstock, etc.) Il sera aussi possible de (re)découvrir certains moments charnières de l’histoire du Québec, notamment la Révolution tranquille, la crise d’Octobre ou le bed in de John Lennon et de Yoko Ono à Montréal.

L’exposition n’est pas que pour ceux qui ont connu les années 1960: les jeunes sont aussi mis à contribution. Dix élèves montréalais ont sélectionné des œuvres qui les interpellaient afin de les intégrer à la collection du musée. Ils ont également rédigé les textes accompagnant ces oeuvres.

Tous les détails sur RÉVOLUTION sont disponibles sur la page Web du Musée des beaux-arts.