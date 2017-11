Visages de la RBMA: une sublime série de portraits

Un an après s’être installée à Montréal pour présenter son événement annuel incontournable – où l’on avait vu et entendu Iggy Pop et Björk -, la Red Bull Music Academy (RBMA) dévoile cette semaine un magazine exclusif et une exposition de portraits de personnalités locales, d’artistes, de chefs et de créatifs de tous genres.

Le magazine de 66 pages, à tirage limité, a été produit par Street Dreams. Dans ses pages, on revient sur l’édition 2016 de la RBMA à Montréal avec des concerts, ateliers et de conférences de Win Butler, Dev Hynes, Just Blaze et Kaytranada, par exemple.

Quant à l’exposition, ce sont des oeuvres du photographe Naskademini. On vous en présente ici une petite sélection, pour vous donner une idée de l’excellent travail du Montréalais.

Vous pourrez l’exposition complète au September Surf du 23 au 26 novembre. On y retrouve: la photographe Celia Spenard-Ko, le musicien Christian Pronovost, Dan Seligman de POP Montréal, le chef vedette Danny Smiles, les musiciennes Foxtrott et Gayance, le propriétaire d’Off The Hook Harry Drakopoulos, Jason Voltaire, la personnalité médiatique Karolina Jez, Kris Guilty, Kelly Nunes, Tamy Emma Pepin, Lorraine Carpenter de CULTMTL, la journaliste et animatrice Marie-Joëlle Parent, la programmatrice artistique Melissa Proietti, l’artiste Miss Me, Mozart’s Sister, Patti Schmidt de Mutek, le restaurateur Paul Desbaillets, le DJ Poirier, Full Course, Sarah Davachi, Scott C, Scott Pilgrim et le concepteur architectural Zébulon Perron.

Voici une sélection de portraits qui seront de l’exposition (Miss Me, Gayance, Tamy Emma Pepin, Scott C et Zébulon Perron):

Plein écran

Plein écran

Plein écran

Plein écran