Salut Galarneau! à l’honneur au Festival international de la littérature

Le FIL a annoncé aujourd’hui les deux premiers spectacles littéraires de son édition 2017, qui se tiendra du 22 septembre au 1er octobre prochain. Près de 200 écrivains et artistes multidisciplinaires d’ici et d’ailleurs seront au rendez-vous.

La lecture-spectacle du roman Salut Galarneau! de Jacques Godbout sera présentée le 28 septembre, toujours au Théâtre Outremont. Publié en 1967 et gagnant du prix du Gouverneur général cette année-là, le roman Salut Galarneau! est un roman psychologique considéré comme une oeuvre importante de la littérature québécoise. Il sera lu sur scène par les comédiens Pierre Curzi et Benoit Drouin-Germain, dans une mise en lecture d’Alexis Martin. Les spectateurs pourront (re)découvrir l’histoire de François Galarneau, un jeune étudiant lettré et poète qui abandonne ses rêves pour devenir propriétaire d’un stand à hot-dog. La lecture ne le quittera toutefois jamais… Le tout se déroule en pleine Révolution tranquille, une période charnière dans l’histoire du Québec.

En ouverture, le spectacle L’Une et l’Autre sera présenté au Théâtre Outremont le 22 septembre. Il présente la rencontre de deux femmes aux univers distincts qui ont choisi de marier leurs notes et leurs mots. L’une est une écrivaine à succès (Delphine de Vigan), l’autre est une chanteuse encensée par la critique et le public (La Grande Sophie). Le metteur en scène et scénographe Éric Soyer dirigera cette nouvelle mouture de ce spectacle, d’abord présenté en France en 2014. La rencontre entre les deux arts de ces femmes mènera à des échanges sur le souvenir, l’amour, l’enfance, le passé et la solitude. L’Une et l’Autre est aussi présenté le 25 septembre au Théâtre Petit Champlain de Québec.

D’autres spectacles du FIL seront annoncés sous peu. Les détails sont au www.festival-fil.qc.ca.