Serge Bouchard et Christian Guay-Poliquin parmi les gagnants des LivresGG 2017

The Marrow Thieves est un roman spéculatif d’une effrayante immédiateté. Sa trame inflexible trouve écho en ces temps de perturbation que nous vivons. La prose exceptionnelle de Cherie Dimaline et les personnages authentiques vous transportent dans une histoire qui subsiste et déstabilise. – Cheryl Foggo, Alma Fullerton, Kevin Major

The Way of the Strangers: Encounters with the Islamic State, par Graeme Wood, porte sur un phénomène largement abordé, mais peu compris qui domine l’actualité internationale. Fruit d’une recherche méticuleuse, écrit avec fluidité, ce livre fortifiant creuse une facette controversée de la géopolitique actuelle. – Elaine Kalman Naves, JJ Lee, Ray Robertson

Indian Arm raconte de manière évocatrice et opportune l’histoire de personnes qui se débattent avec leur relation à la terre. Hiro Kanagawa navigue de main de maître sur la tension qui existe entre l’identité des Autochtones et celle des colons tandis qu’ils s’efforcent de trouver le moyen de vivre ensemble. L’œuvre est mythique, triste et poétique. – Alanis King, Bruce McManus, Erin Shields

Romans et nouvelles : We’ll All Be Burnt in Our Beds Some Night – Joel Thomas Hynes (St. John’s, T.-N.-L) HarperCollins Publishers

Une écriture sobre et directe qui nous tient constamment en haleine. Le traducteur a intégré l’information du texte de départ et il l’a réaménagée en français. On a l’impression d’un traducteur qui aurait fait le même voyage que l’auteur, comme un journaliste qui l’aurait accompagné. – Jude Des Chênes, Louise Ladouceur, Robert Paquin

Dans une écriture nerveuse et efficace, marquée au coin de l’humour, et teintée de surréalisme, L’importance de Mathilde Poisson de Véronique Drouin nous plonge dans les questionnements de l’adolescence. Malgré le sujet sombre, ce roman est plein de lumière. La vie est plus facile quand on apprend à s’aimer. – Sandra Dussault, Micheline Marchand, Sylvain Meunier

Sous le signe de la nostalgie et de la poésie du vivant, cet essai lumineux propose une véritable synthèse des rapports entre le territoire nord-américain et les êtres qui y évoluent. Sa langue imagée s’allie à la tendresse de son regard pour célébrer la grande et la petite histoire. – Maxime Catellier, Jean Morency, Claire Varin

When We Were Alone relate avec émotion un volet sombre et inoubliable de l’histoire du Canada. David A. Robertson fait délicatement un rapprochement entre les expériences vécues dans les pensionnats autochtones et une nouvelle génération par un exemple durable de guérison, d’amour et de compréhension. Les illustrations simples, mais profondes de Julie Flett complètent magistralement le texte et portent ce récit important à un niveau supérieur. – Danielle Daniel, Robert Heidbreder, Brenda Jones