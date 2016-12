Nine Inch Nails annonce un nouvel EP, Not the Actual Events

Trois ans après avoir fait paraître Hesitation Marks, voici enfin le moment venu où Nine Inch Nails annonce de la nouvelle musique, juste à temps pour les fêtes! Le EP Not the Actual Events paraîtra, via son site web, dès le 23 décembre prochain. Alors que certains pourront être déçus qu’il ne s’agisse pas d’un album complet, Trent Reznor mentionne au passage que « c’est un EP car ce format s’est avéré être la durée adéquate pour raconter cette histoire. »

Il mentionne aussi que c’est un enregistrement «inamical et assez impénétrable» que lui et son collaborateur de longue date Atticus Ross ont ressenti le besoin de faire. Nine Inch Nails annonce du même coup une série de rééditions en vinyles de tous les albums majeurs produits à travers les années. Pour l’instant, on peut retrouver une édition de quatre vinyles de The Fragile (1999) comprenant 37 pistes boni, Broken (1992) ainsi que The Downward Spiral (1994) sur sa boutique, tous disponibles en pré-commande.

Les albums subséquents seront également réédités, mais de façon extrêmement méticuleuse, comme le mentionne Reznor :

Nous voulons présenter le cataloque comme il a été conçu à l’origine, sans compromis. Cela inclut un rematriçage consciencieux de l’audio à partir des sources originales, une récréation rigoureuse des pochettes, des matériaux de premier ordre, des surprises et une attention au détail que probablement personne ne remarquera… mais c’est important pour nous.

Pour précommander tout ça, dirigez-vous sur la boutique en ligne de Nine Inch Nails. Voici la pochette de Not the Actual Events :