Le Pantoum vous offre un album de Noël

Si vous aviez envie de musique de Noël qui fait changement des cantiques habituels, la bande du Pantoum a décidé d’exaucer vos souhaits en cette période des fêtes! Ils livrent donc, en formule pay-what-you-want, un album de 18 titres comprenant des chansons de Noël revisitées et des compositions originales des plus festives.

Avec des groupes aussi variés que Perdrix, Bengale, Floes et La Fête, la compilation Minuit, Pantoum devrait avoir de quoi satisfaire toute la famille. On note au passage des classiques instantanés tels que Mon beau civic et Interlude au tambour. Les contributions volontaires serviront à financer les activités 2017 de l’organisme du Pantoum. Allez, c’est Festivus!