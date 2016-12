Run the Jewels lance RTJ3 en surprise

Trois semaines plus tôt que la date initialement annoncée, Killer Mike et El-P ont lancé leur troisième album en plein milieu de la soirée d’hier. RTJ3, qui comprend des collaborations avec entre autres Zack de la Rocha, Danny Brown et BOOTS, est donc désormais disponible en écoute libre sur Spotify et Apple Music, où vous pouvez également l’acheter.

Comprenant 14 titres d’une qualité qui n’étonne pas car on n’en attendait pas moins des deux acolytes, RTJ3 est une splendide addition à la discographie de Run the Jewels. Le groupe se taille manifestement une place de plus en plus importante comme groupe hip-hop d’influence majeure dans le paysage musical contemporain.