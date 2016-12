Aphex Twin dévoile un nouveau morceau, tnodvood104

Après avoir livré sa première performance en sol américain en huit ans il y a quelques jours, l’excentrique artiste électronique Aphex Twin dévoile un tout nouveau morceau via son compte Soundcloud «secret», user18081971. Intitulé tnodvood104, le morceau s’ouvre sur un long assemblage de percussions électroniques diverses.

Progressivement, des voix aux inflexions fantomatiques s’ajoutent en couches superposées, donnant à l’ensemble un fini déconcertant digne du seul et unique Richard D. James. Ce dernier a également lancé un vinyle 12″ contenant deux chansons inédites lors de sa performance au Day for Night 2016, une édition limitée de seulement 500 exemplaires qui ont tous été écoulés au festival. On peut toutefois entendre les deux chansons sur The Internet Archive, où elles ont été mises en ligne par un fan stipulant qu’il les retirerait si jamais James venait à le désirer.