The Avalanches dévoile deux versions d’une chanson inédite, Bad Day

2016 aura vu de nombreux artistes sortir des limbes pour revenir à la charge avec de nouvaux albums. En plus de ceux d’A Tribe Called Quest et de David Bowie, on a eu droit à un tout nouvel album de The Avalanches, Wildflower, leur premier depuis 2000. Le groupe a également ré-édité leur album initial, Since I Left You, en vinyle. Le trio hip-hop n’a toutefois pas dit son dernier mot pour l’année.

Effectivement, The Avalanches dévoile aujourd’hui un tout nouveau titre collaboratif avec Freddie Gibbs, Bad Day. Mais la surprise ne s’arrête pas là, car c’est non pas une mais bien deux versions de la chanson qui ont été mises en ligne. On apprend également que Posdnuos (De La Soul) et Spank Rock sont en train d’enregistrer des couplets supplémentaires qui seront ajoutés à de futurs mixes à venir dans les prochaines semaines.