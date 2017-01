Code Orange lance Bleeding in the Blur, nouvel extrait de Forever

Code Orange fera paraître son troisième album, Forever, la semaine prochaine. Aujourd’hui, le quatuor pittsbourgeois livre un troisième extrait de cet album attendu, qui a été enregistré en collaboration avec Kurt Ballou (Converge) et le réalisateur Will Yip.

Après l’intense Kill The Creator et le lourdeau morceau homonyme de l’album, on a cette fois droit à un titre qui n’est pas sans rappeler le son des Deftones, un peu moins agressif que les deux précédents extraits. Forever paraîtra le 13 janvier prochain sur l’étiquette Roadrunner Records.