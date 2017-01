The Shins de retour sur disque en mars: premier extrait entraînant à écouter

Le groupe de James Mercer, The Shins, effectuera un retour sur disque cet hiver et a lancé aujourd’hui l’extrait Name For You, accompagné d’un clip avec paroles et animations. L’album Heartworms sortira chez Aural Apothecary/Columbia Records le 10 mars.

Entraînant, le nouveau titre laisse présager un album pop-rock coloré, légèrement psychédélique. Name For You est un appel à l’émancipation des femmes, que Mercer dédie à ses trois filles. Par moments, on entend des riffs de guitares dignes de Mac DeMarco.

Heartworms est le cinquième album de The Shins et fait suite à Port of Morrow (2012). Le groupe américain a été formé en 1996 au Nouveau-Mexique et a connu la gloire lorsque l’acteur et réalisateur Zach Braff a utilisé la pièce New Slang dans son film Garden State en 2004.

The Shins a annoncé quelques dates de tournée, mais pas de concert au Canada pour le moment.