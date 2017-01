The xx sera au parc Jean-Drapeau ce printemps

Le trio britannique The xx sera de retour en concert à Montréal ce printemps. Le groupe électro viendra nous présenter son nouvel album I See You – qui sort la semaine prochaine, 13 janvier – à la Plaine des Jeux du Parc Jean-Drapeau le 24 mai 2017 à 20h.

Les billets seront en vente le vendredi 13 janvier à 10h sur evenko.ca.

L’année sera chargée pour The xx, qui effectue un grand retour sur disque et sur scène. Romy Madley Croft, Oliver Sim et Jamie Smith feront une série de sept concerts à la maison, à Londres, avant de s’envoler en Amérique du Sud, puis chez nous.

I See You fait suite à Coexist (2012). Le nouvel album a été enregistré entre mars 2014 et août 2016 à New York, Marfa (Texas), Reykjavík, Los Angeles et Londres.

thexx.info