Premier extrait: trois anciens membres d’Hôtel Morphée présentent Deep Rivers

Deep Rivers, c’est le tout nouveau projet anglo des trois gars de feu Hôtel Morphée. À quelques semaines du lancement de son premier EP de quatre titres, Part One, le groupe nous offre un avant-goût en primeur, l’extrait I’m Gone.

Plus d’un an après la dissolution d’Hôtel Morphée en 2015, André Pelletier s’est mis à composer des pièces, complétées par la suite par ses complices de longue date. Au sein de Deep Rivers, il est guitariste et chanteur. Stéphan Lemieux est à la batterie et Blaise Borboën-Léonard au violon, alto et synthétiseurs. Cédric Martel complète le groupe sur scène à la basse électrique et au chant. Le groupe, qui s’inspire de l’indie-rock alternatif de Grizzly Bear et du folk-rock de The Barr Brothers, par exemple, lancera son premier EP le 2 février à La Vitrola.

On peut suivre Deep Rivers ici.

Part One, a été réalisé avec la collaboration du technicien de son David Laurendeau.