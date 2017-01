Bonobo lance une superbe collaboration avec Nick Murphy (Chet Faker)

En préparation à la sortie imminente de son sixième album ce vendredi, Bonobo dévoile aujourd’hui un troisième extrait contenu sur Migrations. Pour No Reason, le producteur anglais enrôle nul autre que Nick Murphy, qui y livre une performance vocale sans faille.

La chanson, s’étirant sur près de 7 minutes et demie, est à l’image de ce que l’on attend désormais de Simon Green : un groove lancinant ponctué de percussions organiques et de synthétiseurs captivants mais sans agressivité. Un nouveau titre qui donne d’autant plus hâte de mettre la main sur l’album complet dès vendredi!