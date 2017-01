Igloofest 2017 débute en grand demain avec Apparat

Depuis 11 ans, Igloofest célèbre l’hiver québécois en proposant des soirées de musique électronique et des activités en plein air dans le Vieux-port de Montréal. L’événement s’inscrit cette année dans la programmation officielle des célébrations du 375e de Montréal lors des Hivernales et débute sa série de 12 soirées (les jeudis, vendredis et samedis) demain, 12 janvier.

Le grand site d’Igloofest, au Quai Jacques-Cartier, propose deux scènes où les DJs et VJs font bouger les foules. Et en cette édition spéciale 375e, Igloofest propose encore plus d’activités nordiques avec son Village Nordik, gratuit et situé aux portes de son site. Le village sera ouvert jusqu’au 19 février.

L’Allemand Apparat (de son vrai nom Sascha Ring, également membre de Moderat), aura l’honneur de partir le bal d’Igloofest 2017 ce jeudi soir. Il sera sur la scène principale précédé des Québécois CRi et Deadlift. Plus tard dans l’année, on pourra voir à l’événement des héros de musique électronique comme Laurent Garnier, Carl Cox et Dave Clarke.

Si vous voulez vous procurer des billets à l’avance, vous pouvez le faire en personne à l’Iglooboutique (1192, Rue St Catherine O, 2e étage), sinon en ligne ici: igloofest.ca