Le Taverne Tour annonce la programmation de sa deuxième édition

Le Taverne Tour de l’an dernier ayant été couronné de succès, ses organisateurs ont décidé de reproduire l’expérience cette année! Pour sa deuxième édition, c’est non moins de 25 artistes locaux et internationaux qui se joignent à la programmation éclatée et 15 établissements qui seront le théâtre de ces concerts hors conventions.

On pourra donc voir, du 2 au 4 février, se succéder des groupes tels que Yonatan Gat, Ponctuation, Jesse MacCormak, I.D.A.L.G., Paul Jacobs, USA Out of Vietnam, Fred Fortin, The Hazytones, Indian Handcrafts, Left Lane Cruisers, Double Date With Death, Les Dales Hawerchuk et bien d’autres encore dans des pubs et tavernes de l’Avenue Mont-Royal et de la Rue Saint-Denis.

Au niveau des dits établissements, on peut compter sur l’hospitalité de ceux-ci : Barraca Rhumerie & Tapas, Bistro de Paris, Boswell Brasserie artisanale, Bungalow, Chez Baptiste Mont-Royal, Dièse Onze, L’Esco, Matahari Loft, O Patro Vys, Pub West Shefford, Quai des Brumes, Taverne Saint-Sacrement, Les Torchés, Le Terminal et Le Verre Bouteille.

Vous pouvez trouver la programmation complète et acheter vos billets sur le site Web de l’événement.