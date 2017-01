of Montreal dévoile un nouveau EP inattendu, Rune Husk

À peine six mois après avoir fait paraître son plus récent album, le groupe psych-pop of Montreal revient déjà à la charge avec un EP de quatre titres que personne n’a vu venir. Ce Rune Husk, bien que court, démontre une facette du sextuor que l’on connaît moins. En effet, le ton est par endroits bien plus sombre qu’à l’habitude.

Cette suite à Innocence Reaches marque également la toute première sortie du nouveau label digital du leader du groupe Kevin Barnes, Sybaritic Peer. Rune Husk sera également mis en vente en version vinyle dès le 12 mars prochain.