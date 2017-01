Destination Chanson Fleuve: les festivals de Tadoussac et de Petite-Vallée s’unissent

Le réputé Festival en chanson de Petite-Vallée a annoncé cette semaine un partenariat avec le Festival de la Chanson de Tadoussac. Ce printemps et cet été aura lieu la première édition de la Destination Chanson Fleuve, l’union des Chemins d’écriture de Tadoussac et de la sélection officielle des chansonneurs du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Les auteurs-compositeurs-interprètes du Québec et de la francophonie canadienne sont invités à s’inscrire pour prendre part à ce beau parcours. Voici en détails les étapes de Destination Chanson Fleuve, tels que divulgués par communiqué de presse: «Au pied du courant, une résidence de création artistique qui se déroulera à Montréal du 5 au 12 juin. Les participants chansonneurs présenteront à ce moment des spectacles à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que dans le cadre des FrancoFolies de Montréal; Les Chemins d’écriture, du 23 juin au 2 juillet à Tadoussac. Ateliers d’écriture et spectacle dans le cadre du Festival de la chanson sont au programme; À bon port, les huit artistes se retrouveront à Petite-Vallée du 2 au 8 juillet afin de présenter le spectacle créé à Montréal et de poursuivre leurs ateliers et rencontres professionnelles. Au terme de ce périple, des prix et bourses viendront reconnaître l’excellence et contribuer au développement de ces créateurs de chansons.»

Inscriptions et informations : destinationchansonfleuve.net