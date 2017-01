MODLEE sort un mixtape surprise

MODLEE a mis presque une demi-décennie avant de donner suite à Sunwalk EP, un maxi qui avait lui également été réalisé par Vlooper.

Certains se souviendront aussi de Back to Me, pièce dont on ne se lasse pas à ce jour et pour laquelle elle partageait la portion vocale avec le rappeur Eman. (À écouter ici.)

Intitulé Queendom, le mixtape frais du jour et paru sous Coyote Records s’avère un pur délice pour n’importe quel amateur de PBR&B ou de hip-hop.