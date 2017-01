Manu Chao est de retour avec trois nouvelles chansons

Après 10 ans de silence, voici que Manu Chao revient à l’assaut avec non moins de deux chansons ainsi qu’une troisième tirée de son nouveau projet Ti.po.ta en duo avec l’actrice grecque Klelia Renesi. Les deux nouveaux singles, No Solo En China Hay Futuro («Il n’y a pas un futur qu’en Chine) et Words of Truth sont tous deux accompagnés de vidéoclips, que vous trouverez ci-bas.

Pour ce qui est de Ti.po.ta, le premier extrait intitulé Moonligh Avenue est pour sa part accompagné de deux vidéos distincts, que voici.