Chronique musique: hommage à Bob et la relève d’Animal Collective

Qu’est-ce qu’on va voir?

Parmi les concerts à surveiller à Montréal cette semaine: l’hommage à Bob Walsh ce mercredi soir au Cabaret Lion d’Or. Ses amis musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses souligneront tout le talent et la générosité musicale du grand bluesman québécois parti trop tôt. Infos: facebook.com/events/344648639250836/

Côté chanson, Samuele, prometteuse artiste de la relève, mêlera musique et poésie lors de son concert en duo dans le cadre des Week-ends de la chanson Québecor. On aura peut-être droit à des primeurs de son album à venir en avril. À la salle Claude-Léveillée de la Place des arts, 20h.

Dimanche et lundi, soirées parfaites pour relaxer autour d’une bière et d’un show, avouons-le, Jason Bajada se produira sur les planches du mythique Verre bouteille. Le chanteur pop-rock a perdu beaucoup de matériel promo dans une collision en tournée en décembre et souhaite donc regarnir la banque un brin. Billets ici.

Le rendez-vous dominical Déplogue! au Quai des brumes accueille cette semaine le band rock de Québec Caravane (Contribution volontaire, 17h.). Allez prendre une dernière dose d’énergie avec le groupe avant qu’il s’envole vers la Chine en février!

Dans un autre ordre d’idée, si vous feelez plus électro: samedi soir aura lieu la Nuit Chromatic aux bureaux de la compagnie multimédia Moment Factory. L’événement promet de jumeler créativité numérique (station de création VR) à la musique (Lexis sera aux platines, entre autres). Plus d’infos: facebook.com/events/747845638718116/

Qu’est-ce qu’on écoute?

La semaine dernière, le groupe rock montréalais We Are Monroe lançait Midnight Cruiser, le premier extrait de son prochain album à venir en mai. Énergique, le simple a été produit par Patrick Krief (The Dears) et Dave Traina (The Damn Truth) et annonce un album intense aux couleurs de The Killers et d’Interpol. Le groupe lancera officiellement Midnight Cruiser et la vidéo de la chanson ce samedi 28 janvier au Belmont.

Kane Strang est un jeune néo-zélandais qui fait dans le pop-rock lo-fi délectable. Les fans d’Animal Collective devraient adorer. Si vous êtes dans le coin du festival SXSW en mars, il y sera dans le cadre de sa première tournée nord-américaine. À découvrir! Voici son album Blue Cheese, sorti en 2016.

Blue Cheese by Kane Strang

Qu’est-ce qui résonne?

La toune qui a résonné tout le week-end dans mes écouteurs c’est celle d’une artiste californienne saluée par NPR: Smoke Signals de Phoebe Bridgers. La pièce est d’une rare beauté, de la trempe d’Elliot Smith. Superbe. À écouter pour toujours.