Thundercat annonce Drunk et présente un single des plus crémeux

Thundercat annonce aujourd’hui son troisième album solo, Drunk, qui paraîtra le 24 février prochain sur l’étiquette de Flying Lotus, Brainfeeder. Il profite de cette annonce pour faire paraître le premier single de l’album, et on y a droit à toute une leçon de lovemaking music. Enrôlant nul autre que les chanteurs Kenny Loggins et Michael McDonald, Thundercat nous lance une Show You The Way qui groove de partout.

On apprend également que l’album comprendra des apparitions de Kendrick Lamar, Flying Lotus, Kamasi Washington, Pharrell, et Wiz Khalifa, et qu’on pourra y retrouver Them Changes et Bus in These Streets, deux chansons précédemment lancées respectivement sur le mini-album The Beyond / Where the Giants Roam et comme single isolé. Drunk contera un impressionant 23 chansons, et sera disponible sur 4 vinyles rouges dès le 10 mars. Ne manquez pas le concert de Thundercat le 1er mars prochain à la SAT!