Jamiroquai fait son grand retour avec Automaton

Après 7 ans d’attente, voici qu’on a enfin droit à du nouveau du côté des britanniques de Jamiroquai. Résolument plus électro que jamais, le groupe nous arrive avec Automaton, premier single d’un album à venir le 31 mars prochain. Bien que l’on reconnaisse le groove mordant auquel le groupe nous a habitué, l’omniprésence des synthétiseurs en surprendra certainement plus d’un.

Le leader du groupe, Jay Kay, a décrit l’album à venir en ces termes : « L’inspiration derrière Automaton est une reconnaissance de la montée fulgurante de l’intelligence artificielle dans notre monde moderne et de combien on oublie, en tant qu’humains, les choses plus plaisantes, simples et éloquentes dans notre environnement et nos relations interpersonnelles. »