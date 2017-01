Missy Elliott de retour avec l’extrait I’m Better

La chanteuse hip-hop américaine Missy Elliott a dévoilé un nouvel extrait à minuit hier soir. Composée par Lamb, la chanson I’m Better est accompagnée d’un vidéoclip très coloré et chargé, à l’image des précédents vidéos de Missy Elliott.

Le vidéoclip a été réalisé par Missy avec Dave Meyers, qui a d’ailleurs signé avec la chanteuse Work It et Lose Control, entre autres.

Suite à une pause de quelques années, Missy Elliott avait fait une apparition au spectacle de la mi-temps au Super Bowl 2015, puis avait sorti l’extrait WTF (Where They From) avec Pharrell Williams.

Ce nouvel extrait est-il annonciateur d’un album à venir? À suivre.

