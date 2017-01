Nouvel extrait en primeur: Sophia Bel dévoile la sensuelle On The Side

Après une participation à La Voix l’année dernière et quelques reprises sensuelles et jazzées diffusées sur sa page Soundcloud, la Montréalaise Sophia Bel avait révélé un premier simple cet été, Next 2 U, davantage électro et R&B.

Dans un même élan créatif, elle a lancé Goodbyes cet automne et nous offre ici en primeur son tout nouvel extrait, On The Side, où sa voix langoureuse rencontre des ambiances sonores organiques et synthétiques. La pièce a été composée avec Eric Graveline.