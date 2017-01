FIJM 2017: The Gipsy Kings, Robert Glasper Experiment et Hudson y seront

Du 28 juin au 8 juillet 2017, Montréal accueillera de grandes stars de la musique à l’occasion du 38e Festival international de jazz. Le FIJM a annoncé ce matin plusieurs artistes qui y seront en concert.

Le groupe all-stars HUDSON, qui réunit les génies Larry Grenadier, John Medeski et John Scofield autour du légendaire batteur Jack DeJohnette à l’occasion de ses 75 ans, sera sur les planches de la Maison symphonique de Montréal le 30 juin, 20h. Le brillant groupe jazz contemporain Robert Glasper Experiment sera au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts le 29 juin à 20h.

Le pianiste jazz cubain Roberto Fonseca sera de retour en ville le 2 juillet à 20h au Monument-National et le populaire groupe manouche The Gipsy Kings célèbrera ses 25 ans le 1er juillet à 20h au Théâtre Maisonneuve.

Côté local, The Barr Brothers – deux ans après un grand concert extérieur au FIJM – seront cette fois-ci au Théâtre Maisonneuve le 7 juillet 20h avec le duo malien Bassekou Kouyaté & Amy Sacko. Andrea Lindsay présentera son récent album Entre le jazz et la java à l’Astral le 2 juillet, 18h. Matt Holubowski et Helena Deland se partageront les planches du Théâtre Maisonneuve le 8 juillet, 20h.

Aussi au programme: Caravan Palace (29 juin, Métropolis), The Strumbellas et Whitehorse (6 juillet, Métropolis), Lizz Wright (5 juillet, Monument-National), Tanya Tagaq (7 juillet, Club Soda), SOMI (5 juillet, Club Soda) et bien plus.

Les billets pour ces concerts seront en vente dès ce vendredi 3 février à midi: montrealjazzfest.com