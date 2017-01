L’Osstidtour: retour en mots et en photos sur la folle soirée au Club Soda

C’est samedi dernier au Club Soda qu’avait lieu l’Osstidtour: Koriass, Alaclair Ensemble et Brown se réunissant pour mettre sur pied une tournée de dix dates à travers notre belle province. Les trois formations ont eu une grosse année et ont fait paraître un album chacun en 2016, sous la maison de disques 7ième Ciel (Brown en janvier, Koriass en février, et Alaclair le 16 septembre dernier).

Le nom de la tournée se veut évidemment un clin d’oeil à L’Osstidcho, un spectacle qui a eu lieu en 1968, mettant entre autres en vedette Robert Charlebois et Yvon Deschamps. Un clin d’oeil non seulement dans le nom de la tournée, mais aussi ce qu’elle représente. Dans les deux cas, on rassemble des artistes amis dans la vie, réunis sur scène dans un événement qui met de l’avant la jeunesse et la culture québécoise.

Infos Fermer Plein écran

L’Osstidtour est un grand succès et n’aura pas déçu ses fans. Le 28 janvier étant sold-out, deux dates supplémentaires ont déjà été ajoutées au Club Soda les 4 et 17 février.

C’est tellement cool de voir tous ces joyeux lurons organiser une grosse tournée et fêter tous ensemble! On s’est remémoré le gros show rap en ouverture des FrancoFolies cet été avec Alaclair Ensemble et Brown.

C’est donc dans une salle pleine et bouillante que le show a commencé. Il y a d’abord eu une introduction énergique réunissant tous les protagonistes de l’Osstidtour donnant le ton pour la suite. Le groupe Brown à ensuite enchaîné avec une prestation courte mais intense où les quatre membres ont démontré aisance, style et grosse maîtrise du rythme.

Koriass, sans doute l’invité le plus attendu, a enchaîné dans une atmosphère électrique. Jouant avec le public pour son plus grand plaisir, il a livré une prestation dense et endiablée. Il n’a d’ailleurs pas manqué de souhaiter une bonne fête à sa mère Danielle, présente pour l’occasion.

Alaclair Ensemble a ensuite pris la relève toujours dans une ambiance de feu. Comme à leur habitude, les DJ et MC ont fait un show avec une présence scénique incroyable et des délires toujours plus fous. Vive le BAS-CANADA!

Prochaines dates de l’Osstidtour:

3 février 2017 // Victoriaville // Billets

4 février 2017// Montréal (supplémentaire) // Billets

17 février 2017 // Montréal (supplémentaire) // Billets

latrompette.ca