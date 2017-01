À écouter: Mac DeMarco dévoile deux extraits de son prochain album

Le chanteur et guitariste canadien Mac DeMarco est introspectif et acoustique sur deux nouvelles chansons lancées aujourd’hui, My Old Man et This Old Dog. Ce dernier titre est aussi le nom de son nouvel album à venir le 5 mai sur étiquette Captured Tracks.

This Old Dog est le troisième LP de Mac DeMarco – quoique le chanteur, qui s’était établi à Montréal il y a quelques années et qui vit maintenant à Los Angeles, ait sorti plusieurs disques autoproduits et EP depuis 2009. Son déménagement sur la côte ouest des États-Unis a eu un impact sur le ton de ce nouvel album, indique-t-il dans un communiqué de presse. «J’ai créé des démos de chansons pour un album complet, et, puisque je me déplaçais dans l’Ouest, je pensais que j’allais le terminer rapidement. Mais j’ai réalisé qu’un déménagement dans une nouvelle ville et le début d’une nouvelle vie, ça prend du temps. Habituellement, j’écris, j’enregistre, et je sors l’album sans problème. Mais cette fois, j’ai écrit les chansons et elles n’ont pas bougées. Lorsque cela se produit, vous apprenez vraiment à connaître les chansons. C’était donc une ambiance différente pour ce nouvel album.»

Plein écran This Old Dog 1. My Old Man

2. This Old Dog

3. Baby You’re Out

4. For the First Time

5. One Another

6. Still Beating

7. Sister

8. Dreams From Yesterday

9. A Wolf Who Wears Sheeps Clothes

10. One More Love Song

11. On the Level

12. Moonlight on the River

13. Watching Him Fade Away

Mac DeMarco ajoute qu’il a composé la majorité des chansons à la guitare acoustique et qu’il n’y a qu’une chanson à la guitare électrique sur This Old Dog. Les synthétiseurs sont aussi plus présents.

Mac DeMarco sera en concert au Métropolis de Montréal le 11 mai.

mac-demarco.com