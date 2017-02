Blondie annonce Pollinator et dévoile un nouveau morceau, Fun

Debbie Harry et Chris Stein confirment aujourd’hui que Blondie fera paraître un nouvel album au mois de mai prochain. Faisant suite à Ghosts of Download, paru en 2014, Pollinator serait toutefois un retour à un son résolument plus old-school pour le groupe. En effet, Stein a mentionné à Consequence of Sound dans une entrevue récente que «les deux derniers albums étaient plus électroniques et basés sur la composition par ordinateur, mais celui-ci est plus organique et tourne beaucoup plus autour de la formation en groupe.»

Effectivement, le premier single lancé aujourd’hui par le groupe va dans cette direction. Fun est ce que l’on appelle communément un blast from the past. Un efficace mélange de disco et de sonorités plus modernes, la chanson fait amplement le travail et fait instinctivement taper du pied. L’album étant réalisé par John Congleton, qui a voulu ramener le groupe à sa gloire d’antan avec son travail, on peut s’attendre à ce que la suite soit également de qualité.

L’album est lourd en collaborations, comptant en plus de Dave Sitek (TV on the Radio) qui a travaillé sur Fun des noms comme Dev Hynes, Sia, Nick Valensi (The Strokes), Charli XCX, Johnny Marr, Joan Jett, John Roberts et Laurie Anderson. Du solide, c’est le moins qu’on puisse dire.