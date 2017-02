Chinese Man – Shikantaza

Le trio marseillais Chinese Man livre aujourd’hui une suite Racing with the Sun paru il y a déjà 5 ans. Composé et réalisé tout autant dans la ville d’origine des musiciens qu’à Bombay et dans les ardèches, Shikantaza se veut comme un retour aux sources pour les musiciens. Le titre est d’ailleurs un terme utilisé dans les écoles zen sötö qui signifie « seulement s’asseoir » ou « être assis sans rien faire ». Il décrit l’attitude à adopter lors de la méditation zazen.

Découvrez l’album ici en écoute libre jusqu’au 6 février prochain.