À écouter en primeur: Loïc April reprend Beach House

Lors du lancement de son premier EP DIV/SION en 2016, Loïc April avait joué sa version de Walk in the Park de la formation américaine Beach House. Un an plus tard, il bonifie la version vinyle du EP de sa reprise, qui s’ajoute aux trois chansons originales. Loïc April nous offre ici l’écoute de la chanson en primeur.

Les trois chansons de DIV/SION – Ne rien faire, Nos mémoires et Fantôme – ont été écrites et composées par Loïc et enregistrées avec des amis musiciens. L’album est disponible sur Bandcamp, iTunes, Spotify et Apple Music.

Le chanteur et musicien de rock alternatif/shoegaze a évolué quelques années au sein du groupe Protofiev avant de se lancer en solo. Loïc April planche présentement sur l’écriture de son premier album complet à paraître en 2018 sur étiquette Bonsound.

La pièce Walk in the Park de Beach House se retrouve sur l’album Teen Dream (2010).