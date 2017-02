Liana Bureau flirte avec le tropical house sur Good Intentions

Difficile de catégoriser cette nouvelle chanson de Liana Bureau tellement les références sont multiples. On pense à Kygo pour les percussions du refrain et les ambiances électro vaporeuses, à The Weeknd (on sait qu’elle l’adore) pour le bridge avec de la guitare électrique.

Chose certaine, la voix de Liana est vraiment unique. Tout comme ce savant alliage, ces arrangements inspirés et élégants.

Liana Bureau se produira dans le cadre du Phoque OFF le 12 février prochain au Pantoum.

