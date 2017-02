Un premier simple lo-fi pour Bernache

Bernache lance aujourd’hui un tout premier extrait qui nous fait découvrir un son bien à elle. De son vrai nom Emma (membre de Men I Trust), l’auteure-compositrice-interprète de Québec signe une esthétique tout ce qu’il y a de plus lo-fi. Sur Your Name, batterie lente et lancinante, voix vaporeuse et synthétiseurs simplistes se mêlent pour conter l’histoire d’une «relation qui prend tellement de place qu’elle ralentit tout autour». Le tout est mis en image par Dragos Chiriac.