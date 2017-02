Depuis 2015, les soirées Cerberus proposent des nuits d’électro, de drum n’ bass et de dubstep. Samedi soir, notre photographe Mihaela Petrescu était à la sixième soirée Cerberus, et l’hôte était pour la première fois le Bar Backstage.

Voici les photos de la foule présente et de PsychoticMinds, Bawdy, Deafnote, The krakken et plus sur scène.