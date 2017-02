Un clip désorientant pour Ghostly Kisses

C’est en novembre dernier que Ghostly Kisses nous a présenté Empty Note, un single magnifique et vaporeux mettant encore une fois en valeur la voix unique de Margaux Sauvé. Aujourd’hui, on a droit à un vidéoclip signé Matt Charland qui met merveilleusement en images la chanson. Haut et bas se perdent à mesure que la pièce avance, Margaux apparaissant de place en place comme une figure mystérieuse.

L’artiste annonce du même coup la sortie de son très attendu premier EP, What You See, qui sera lancé le 24 mars prochain.