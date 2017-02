Dear Denizen offre Mary Love à temps pour la Saint-Valentin

C’est aujourd’hui la fête de l’amour et, fidèles à leurs habitudes, les artistes en profiteront pour faire paraître leurs plus belles chansons d’amour. Dear Denizen n’échappe pas à la tradition et nous arrive dès ce matin avec Mary Love, une ballade épique. L’artiste mentionne ceci à propos de sa nouvelle chanson :

En voici une pour ceux qui son sans valentin/ine mais dont l’âme est pleine d’amour. Une chansonnette à propos d’amour et d’obsession, de solitude et d’addiction.

Dear Denizen sera en prestation accompagné de Radiant Baby le 24 février prochain au Divan Orange.