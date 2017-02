Valaire : un nouveau clip éclaté pour le quintet sherbrookois

Après la sorti d’un 5ème album au mois de septembre dernier, Valaire nous offre pour la pièce Golden Rule – Do the Oobopopop un nouveau clip à l’esthétisme rétro où tous s’adonnent à l’Oobopopop : un acte qui provoque un sentiment de joie extrême. Réalisé par Olivier Labonté-Lemoyne, le clip donne drôlement envie de s’adonner aux plaisirs simples et décomplexés des protagonistes.

Le quintet en profite du même coup pour annoncer le lancement mondial de leur nouvel opus le 28 avril prochain, suivit d’une tournée Européenne. Les fans d’ici ne seront d’ailleurs pas en reste puisque Valaire sera en spectacle au Club Soda à Montréal le 1er mars prochain et en tournée un peu partout au Québec à partir du 24 février.