La programmation de Jazz à l’année s’élargie avec Ludovico Einaudi, RY X et Guy Bélanger

La série Jazz à l’année vient d’ajouter trois artistes solides à sa programmation.

Le 29 avril, Guy Bélanger sera de passage à l’Astral. Harmoniciste et figure de proue du blues québécois, il est connu pour ses collaborations avec Les Colocs et avec le bluesman Bob Walsh ainsi que pour sa participation à l’élaboration de la trame sonore du film Gaz Bar Blues. Habitué du Festival de jazz, il s’agira aussi d’une occasion d’assister au lancement de son prochain album.

C’est le 13 mai que RY X sera présent à la cinquième salle de la place des arts pour un concert qui promet d’être tout en douceur. Chanteur et guitariste australien, sa musique aux saveurs électroacoustiques est envoutante. Ce concert sera l’occasion pour lui de présenter au public montréalais son tout nouvel EP.

Le premier novembre se produira à la Salle Wilfrid-Pelletier Ludovico Einaudi : le compositeur et pianiste italien est reconnu pour ses participations aux trames sonores de plusieurs grands succès cinématographiques (Black Swan, Mommy, les intouchables) et pour sa tendance à intégrer d’autres styles musicaux dans sa trame mélodique. Il s’agit du premier compositeur classique en plus de 20 ans à décrocher une place dans le top 15 des ventes d’albums.