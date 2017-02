L’opéra de Montréal lance sa 38e saison

C’est le 16 septembre que s’ouvrira une nouvelle saison pour l’Opéra de Montréal. C’est 5 opéras qui seront présentés, dont deux premières et une coproduction. Le directeur artistique Michel Beaulac a tenté de mettre en place une saison où se mêleront grandes œuvres, classiques et nouveautés. En effet, la programmation nous offre Roméo et Juliette aux côtés d’un opéra mettant en scène John F. et Jackie Kennedy (JFK) et d’une mise en scène où l’on retrouve complot, crime et passion (Tosca), entre autres.

Quatre opéras seront présentés à la salle Wilfrid-Pelletier et le cinquième, Svadba (Mariage) sera quant à lui présenté à l’Espace GO, une nouveauté notable dans la stratégie de l’Opéra de Montréal, l’Espace Go étant mieux connu pour son engagement envers le théâtre contemporain.

La 38e saison prendra fin le 28 mai 2018.