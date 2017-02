Timber Timbre dévoile un clip lo-fi pour Velvet Gloves & Spit

Après nous avoir livré un vidéoclip pour Sewer Blues à la mi-janvier, voici que Timber Timbre fait paraître un second extrait de leur album à venir, Sincerely, Future Pollution. Sur Velvet Gloves & Spit, la noirceur semble s’écarter par moments et laisser filtrer un espoir modéré. On demeure dans l’univers sonore sombre habituel du groupe, mais une certaine brillance vient enrober la chanson, la transformer en quelque chose de plus joyeux.

Le vidéoclip, réalisé par l’artiste et poétesse Cristine Brache, présente cette dernière en train de balancer des livres sur sa tête, le tout filmé avec une esthétique home video. Elle mentionne ceci à propos de la création :

Avec la première prise, j’ai essayé de laisser le vidéo prendre forme avec la chanson. La répétition accentue le désir ardent d’être discipliné, ce qui complète la chanson, selon moi. Comme il s’agit d’un vidéoclip, je ne pense pas qu’il devrait s’inscrire dans une narration car la pièce n’en a pas besoin. Elle s’auto-suffit. Toute tentative d’éclipser ça aurait nuit à l’oeuvre en soi. Je pense que le rôle d’un vidéoclip est de permettre au spectateur de voir des moments et des gestes non-linéaires et de donner de l’espace à la chanson. Une bonne chanson a besoin d’espace.

Sincerely, Future Pollution paraîtra le 7 avril prochain via l’étiquette Arts & Crafts. Vous pouvez trouver la pochette ainsi que la liste des chansons sous la vidéo. Le groupe sera de passage à Montréal le 2 juin prochain, sur les planches de l’Olympia.