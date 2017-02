Kid Koala présente un nouveau vidéoclip de «marionnettisme chimique»

Présentement en tournée pour présenter son plus récent album Music To Draw To : Satellite, Kid Koala livre un nouveau vidéoclip tiré de l’opus. Cette fois, c’est la chanson Adrift qui sert de canevas musical à l’artiste Karina Bleau. Cette dernière utilise une technique bien particulière pour générer ses vidéos. Mélangeant des fluides chimiques, elle créée des images presque spatiales. Elle explique ainsi son procédé :

La matière chimique possède une énergie potentielle qui encapsule toutes les formes et motifs contenus dans la nature — des cellules internes au cosmos — comme l’iris, les flocons de neige, la façon qu’ont les vagues de transformer la plage en art. Mon travail avec les produits chimiques est une recherche du mouvement qui mène aux motifs naturels et aux suggestions de formes, créant une expérience jamais vue de beauté et de présence.