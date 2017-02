Le festivoix de Trois-Rivières lance la programmation de sa 24ème édition

Le Festivoix, qui se tiendra à Trois-Rivières du 29 juin au 9 juillet a commencé à annoncer les artistes qui prendront part au festival. Parmi ceux-ci on retrouve l’auteur, compositeur et interprète Michel Fugain, qui sera accompagné pour l’occasion de 12 musiciens de l’orchestre Pluribus. Notons aussi la présence de Louis-Jean Cormier, qui invitera ses fans à assister à un concert intimiste, et de la soprano Marie-Josée Lord qui sera accompagnée de Quartango pour une performance où seront joués des pièces lyriques bien connues du public.

Éric Lapointe, le duo 2Frères et Marc Dupré seront aussi de la partie.

La présence de d’autres artistes sera annoncée sous peu.

Le Festivoix a aussi profité de l’occasion pour annoncer la chanson officielle du festival, une pièce de Mordicus.