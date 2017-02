Roger Waters annonce un nouvel album solo et partage un court extrait

On savait que Roger Waters était en train de travailler sur quelque chose de nouveau, mais ce projet a désormais un nom : Is This the Life We Really Want? sera le premier album solo de Waters en 22 ans. On ne sait toujours pas à quelle date exactement on pourra entendre ce nouvel opus, mais une courte vidéo publiée aujourd’hui sur sa page Facebook se termine sur un « Coming soon » encourageant.

Comme les rumeurs l’avaient laissé présager, c’est le mythique ingénieur de studio derrière les albums de Radiohead, Nigel Godrich, qui signera la réalisation de l’album de 12 titres. Waters a défini Is This the Life We Really Want? en ces termes :