Dear Criminals dans la brume pour le clip de The Frame

Le trio montréalais Dear Criminals présente aujourd’hui un vidéoclip pour l’une des chansons tirées de leur EP Another Picture, paru en septembre dernier : The Frame. Le groupe a laissé carte blanche au réalisateur Khoa Lê, pour que ce dernier puisse s’approprier complètement la musique et la mettre en image selon sa vision artistique. Il est allé tourner les images de The Frame dans le nord de son Viêt Nam natal, et défini ainsi son travail :

The Frame c’est ce cadre sans bordure qui nous permet de regarder de l’autre côté de notre réalité, au-delà de nos territoires physiques et imaginaires. Looking at another picture.

The Frame c’est ce regard de l’autre sur soi, doux et bienveillant, qui réconforte notre existence. C’est cette vulnérabilité qui nous habite, nourrit par ce trop grand besoin d’amour, cette quête d’empathie. Don’t push me out, don’t drap me inside.

Parce que l’art c’est aussi ce son, ces beats qui nous permettent d’exercer notre capacité à s’émouvoir, cette image, ces mouvements et cette lumière qui développent notre faculté à ressentir de la compassion pour nos semblables, j’ai pensé The Frame comme un hymne à la beauté du monde et un appel à l’ouverture.