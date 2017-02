Les prix RIDEAU dévoilent leurs lauréats

C’est aujourd’hui qu’ont été annoncés les lauréats des prix RIDEAU, qui récompensent l’innovation, l’audace et la persévérance en diffusion des arts de la scène. Animée par Sophie Faucher et de Fred Savard, la cérémonie a permis de récompenser ceux qui travaillent avec passion à réunir public et artistes.

Ce sont les Cowboys Fringants qui se seront mérité le prix hommage 2017, pour leur implication au sein du milieu artistique québécois et pour le travail qu’ils ont accompli au cours des 20 dernières années. Ils se sont aussi vu remettre un disque d’or, pour leur tout dernier album, Octobre.

La contribution exceptionnelle pour l’avancement des arts de la scène et de la francophonie de Jacques Pineau, directeur général et artistique de Spect’Art Rimouski a aussi été reconnue : il s’est vu attribuer le prix RIDEAU reconnaissance, un prix décerné par ses pairs.

Pour sa part, le Festival international de la chanson de Granby a vu son initiative Jamais trop tôt récompensée par l’obtention du prix partenariat.

C’est à l’artiste Alejandra Riberia qu’a été remis le prix du jury Étoiles Stingray qui récompense l’audace et la qualité du projet artistique d’un artiste émergent en musique ou chanson. Dans la même catégorie, c’est Samuele qu’on a récompensé par le prix radio ARCQ/RIDEAU pour sa performance authentique et originale.

Finalement, le prix VOIR qui vise à faciliter la mise en marché d’un spectacle ou d’une programmation a été remis à Édith Allaire du Domaine Forget, qui s’est vue offrir 5000 $ d’espace publicitaire sur le voir.ca afin faciliter la mise en marché d’un spectacle ou d’une programmation.