Le festival punk POUZZA annonce sa programmation

Aura lieu du 19 au 21 mai le festival POUZZA au centre-ville de Montréal. C’est 150 groupes du Canada, des États-Unis, du Nouveau-Mexique et du Japon qui seront présents lors de cette septième édition du festival punk rock, « dont l’ambition première est de mettre de l’avant un festival de calibre international, inclusif, incorporant des activités pour tous et donnant une vitrine indispensable à un style musical hors des standards. »

Cette année, le groupe Californien Lagwagon, vétéran de la scène punk underground, et les groupes canadiens PUP et The Flatliners se partageront la tête d’affiche. Joey Cape, le chanteur de Lagwagon, performera d’ailleurs deux fois plutôt qu’une puisqu’il sera aussi présent sur scène pour son projet solo.

Notons aussi la présence du groupe RVIVR, connu pour leur militantisme concernant les inégalités de genre et cité parmi les 10 meilleurs groupes punk contemporains par The Rolling Stones.

Pour des billets c’est ici.