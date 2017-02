Ringo Starr et Paul McCartney font équipe de nouveau

La machine à rumeur s’est emballé la semaine dernière alors que des paparazzi ont capturé des clichés de Ringo Starr et Paul McCartney en train de luncher avec Tom Hanks et Dave Grohl à Santa Monica. On savait déjà que Starr était en train de travailler sur un nouvel album, et ce petit lunch-party semblait porter à croire que l’on pourrait y entendre des collaborateurs de choix.

On apprenait hier soir que ce sera bien le cas. Effectivement, McCartney est allé en studio avec Starr pour y enregistrer quelques lignes de basse, que l’on pourra entendre sur cet opus à venir. C’est la première fois que les deux musiciens se réunissent pour enregistrer de la musique depuis 2010, quand McCartney avait prêté sa voix et sa basse à Walk With You et Peace Dream.

Starr a publié ceci sur son compte Twitter hier soir :